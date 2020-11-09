Младший сержант одной из военных частей Крыма решил подзаработать на наркотиках

Младший сержант одной из военных частей Крыма стал участником наркосиндиката.

Как сообщили РИА «Новый День» в военном следственном управлении СК РФ по Черноморскому флоту, военнослужащий войсковой части 81415 решил подзаработать, через знакомых связался с распространителями наркотиков и приступил к «работе». Он делал закладки, фотографировал места схронов и через собственные аккаунты в интернет-мессенджере отправлял фото продавцам.

Суд признал военнослужащего виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенном организованной группой в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

И приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, осужденный лишен воинского звания «младший сержант».

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 09.11.20

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