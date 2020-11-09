В Крыму начальник одного из военкоматов сделал бизнес на «отмазках» от армии

Начальник одного из комиссариатов Крыма поставил «отмазку» от армии на поток.

Как сообщили РИА «Новый День» в Бахчисарайском райсуде, в 2017-2018 годах начальник отделения комиссариата Бахчисарайского района помог освободить от призыва в армию 31 юношу: в их личные дела вносились недостоверные сведения о состоянии здоровья, на основании которых парней признавали негодными к военной службе и зачисляли в запас.

За свои услуги военком получил в общей сложности около 2 млн рублей.

Вину он признал. Суд приговорил бывшего военкома к 4 годам и 8 месяцам лишения свободы. После отбывания наказания ему будет запрещено в течение 5 лет занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с подготовкой и призывом граждан на военную службу.

Бахчисарай, Олег Яковенко

Бахчисарай. Другие новости 09.11.20

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