Севастополь входит в число регионов с высоким процентом смертей от коронавируса

Смертность от коронавируса в Севастополе составляет 2,54%. Город входить в десятку российских регионов с самым высоким процентом смертей от инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге – 5,86% и Дагестане – 4,81%.

В Республике Крым от ковида, по официальным данным, умирают 1,53% зараженных.

Всего с начала пандемии в Севастополе зафиксировано 3 тысячи 119 инфицированных. От коронавируса умерли 79 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 09.11.20

В Крыму открывается первое иностранное консульство. / В Крыму начальник одного из военкоматов сделал бизнес на «отмазках» от армии. / Младший сержант одной из военных частей Крыма решил подзаработать на наркотиках. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»