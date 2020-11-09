Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков

Объем воды в трех водохранилищах, питающих Симферополь, не превышает 12 млн кубометров. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов, отметив, что раньше притока «не было вообще, а сейчас хоть какое-то движение потихоньку есть».

Аксенов заявил, что улучшить ситуацию могут только «системные осадки», но ни словом не обмолвился о волшебном самолете для усиления осадков, который активно рекламировал летом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два месяца назад Госкомводхоз Крыма заключил контракт на выполнение «экспериментальных авиационных работ по активному воздействию с целью искусственного увеличения осадков и притока воды в водные объекты Республики Крым».

Победителем по итогам конкурса стало ГБУ «Центральная аэрологическая обсерватория», расположенное в подмосковном Долгопрудном. Цена контракта составила 25 млн 464 тыс рублей. 30%-ный аванс (7,6 млн руб) из бюджета Крыма был подрядчику выплачен.

Техзаданием определено место выполнения работ: это предгорные и горные зоны Симферопольского и Белогорского районов Крыма.

Другими словами, речь шла о пополнении водохранилищ, питающих Симферополь. Смысл работ – такое воздействие на облака особого вида, расположенные на определенной высоте, чтобы они пролились дождем там, где нужно. Исполнитель готовит специально оборудованный самолет с устройствами для отстрела пиропатронов с йодистым серебром – не менее 300 единиц. И вылетает на место выполнения работ с аэродрома основного базирования в Симферополе только после получения от Росгидромета прогностических данных о развитии осадкообразующих процессов и получения и согласования на вылет.

Был определен общий планируемый налёт самолета – не менее 25 летных часов до конца текущего года.

Но оказалось, что за два прошедших месяца самолет, способный вызвать дождь, поднимался в воздух только один раз. Причина: за все это время почти не было правильных облаков. Что такое «правильные облака» в отделе сопровождения целевых программ и организации государственных закупок Госкомводхоза не пояснили, что в сентябре – октябре они наблюдались над полуостровом не более 9 часов.

Отметим, что в последние годы попытки вызвать дожди подобным способом предпринимались в Подмосковье и Ставропольском крае. Об их эффективности достоверной информации найти не удалось (не следует путать попытки увеличения количества осадков с разгоном облаков перед парадом в Москве – это совершенно разные истории).

В Госкомводхозе РК РИА «Новый День» сообщили, что Росгидромет не видит предпосылок для образования над Крымом пригодных для воздействия облаков в ближайшую неделю.

Кстати, если до конца контракта искусственно вызванные дожди над Крымом так ти не прольются, аэрологическая обсерватория остаток оговоренной суммы не получит, заверили чиновники.



Симферополь, Ольга Картошина



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