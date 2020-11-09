России служил, Украину не предавал: на границе задержали очередного «большого» крымчанина с двумя гражданствами

На Украине арестовали начальника отдела транспорта и авиации ГУП «Черноморнефтегаза» Николая Федоряна.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он пытался въехать в Херсонскую область по украинскому паспорту. СБУ предъявляет ему обвинение в госизмене, но Федорян заявляет, что является гражданином Украины и никогда ее не предавал, а границу с 2014 года пересекал уже много раз.

«Вину свою не признаю. Не изменял Украине, – заявил руководящий стотрудник госпредприятия российского Крыма. – Я 10 раз пересекал границу Крыма и Украины... Если бы я чувствовал, что совершил что-то противоправное против Украины, то сидел бы там и молчал».

Отметим, что Федорян в украинский период возглавлял милицию Судака, а потом был заместителем министра внутренних дел Крыма. Его считали человеком экс-председателя Верховного совета Автономной Республики Крым Бориса Дейча.

«Сколько еще таких «спящих» распихал старик Дейч по различным крымским кабинетам?» – интересуется telegram-канал «Карадагский змей».

«Сейчас ещё выяснится, что не просто сидел и молчал, а в чём-то даже помогал Украине, – предполагает telegram-канал «КУ-КУшКИНО Гнездо». – У народа совсем мозгов нет? Или страх потеряли? И то и другое им не в плюс и не на пользу. К «Черноморнефтегазу» не первая претензия относительно кадров, которые там на передержке отсиживаются.

«Может, что-то в консерватории подправить?" (М.Жванецкий)».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 09.11.20

Облака не той системы: в Крыму объяснили, куда девался самолет для усиления осадков. / Севастополь входит в число регионов с высоким процентом смертей от коронавируса. / В Крыму открывается первое иностранное консульство. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»