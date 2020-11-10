В Крыму выявляемость коронавируса пошла на спад

В Крыму за сутки зарегистрирован 141 новый случай коронавирусной инфекции, в том числе 32 случая с бессимптомным течением заболевания. Показатель выявляемости снижается третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 83 выявлены при обращении за медицинской помощью, 55 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 3 случая завозные из-за рубежа.

Всего с начала пандемии в РК официально зафиксировано 11 тысяч 157 зараженных, от коронавируса, по данным на 9 ноября, умерли 170 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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