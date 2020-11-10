В Крыму за сутки от коронавируса скончались сразу 15 человек

В Крыму за сутки от COVID-19 скончались сразу 15 человек. Такие опубликовал федеральный оперштаб по коронавирусу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до сих пор самый высокий уровень смертности был 7 человек в день – показатель зафиксирован 7 ноября.

Всего с начала эпидемии, по данным федерального оперштаба, в РК выявили 11 тысяч 157 инфицированных,от коронавируса скончались 183 человека.

Эти данные расходятся с информацией республиканского минздрава: если к опубликованной вчера информации (170 умерших от коивида) прибавить 15, о которых сообщается сегодня, то получится 185.

Кстати, крымский минздрав сводку на 10 ноября до сих пор не опубликовал.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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