В Керчи начала разрушаться копия Крымского моста

В Керчи покрылась трещинами копия Крымского моста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уменьшенная модель была установлена в Комсомольском парке в конце 2019 года. Ее длина составляет 15,5 метра, высота – 3 метра.

Не прошло и года, как на копии моста начали образовываться трещины. В мэрии уверяют, что повреждена лишь штукатурка и подрядчик все восстановит. Угрозы обрушения моста нет.

Керчь, Олег Яковенко

Керчь. Другие новости 10.11.20

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