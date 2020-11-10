Украинские неонацисты призвали взять пример с Азербайджана и двинуться на Крым

Отсутствие резкой реакции Москвы на взятие Азербайджаном ключевых населённых пунктов в Нагорном Карабахе и на сбитый азербайджанской армией российский вертолёт свидетельствует о том, что Россия не станет защищать Донбасс и даже Крым в случае, если украинская армия предпримет решающее военное наступление.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил главарь запрещённой в РФ неонацистской группировки «Национальный корпус» Андрей Билецкий.

«Азербайджан взял ключевой город Нагорного Карабаха – Шушу, вернул под свой контроль Лачинский коридор. В конце концов азербайджанцы сбивают на территории Армении российский боевой вертолет. И ничего! Никакой грозной реакции из Кремля. Тишина», – написал Билецкий в своём телеграм-канале и добавил, что Украина по примеру Азербайджана должна перестать бояться Москвы.

«В Баку не испускают дурных газов при каждом шорохе из Кремля. Там рассчитывают на собственные силы, на свою армию – и достигают результата, возвращают назад собственные земли», – заключил Билецкий.

Между тем, подавляющее большинство украинских экспертов убеждено, что в случае военного наступления на Донбасс или Крым Украина потерпит молниеносное разгромное поражение и окажется в положении сегодняшней Армении, а не Азербайджана.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 10.11.20

Крым не достался Эрдогану только благодаря России – украинский политик. / Украина готовится обрушить санкции на Никарагуа за Крым. / В Керчи начала разрушаться копия Крымского моста. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»