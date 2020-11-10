В Крыму ожидается первый снег

В Крыму ухудшаются погодные условия: в ближайшие дни может пойти снег.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, арктический воздух несет в Крым похолодание. Уже с завтрашнего дня ночные температуры будут падать до нулевых отметок. Синоптики прогнозируют туман и северо-восточный ветер, скорость которого будет достигать 13 м/с.

Температура воздуха днем не поднимется выше +13 градусов, в горах – максимум +7. На следующей недели на полуострове возможен первый снег.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.11.20

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