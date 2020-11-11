В Одессе сорвали и растоптали флаг Евросоюза

Группа молодых людей на одном из одесских бульваров сорвала с флагштока флаг Европейского Союза и потопталась на нём под весёлую музыку, засняв свою акцию на видео.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», ролик в интернете обнаружили полицейские и завели уголовное дело по статье «вандализм».

Примечательно, что на двух соседних флагштоках развевались флаги Украины и города Одессы, но их молодые люди не тронули.

«Видео, на котором молодые снимают иностранный флаг и топчутся по нему, было обнаружено во время мониторинга сети Интернет», – говорится в полицейской сводке.

Одесситы пляшут на флаге ЕС

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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