Крупнейшие автоконцерны предоставили клиентам возможность самим решать, чей Крым

Лидерам мировой автомобильной промышленности надоело лавировать между Россией и Украиной: корпорации начали оснащать свою продукцию двумя видами крат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так, владельцам BMW предоставлена возможность в навигационных комплексах выбирать принадлежность Крыма: на одних картах полуостров отмечен как территория России, на других – Украины.

«BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны/региона, где автомобиль приобретается или эксплуатируется, – цитирует пресс-службу российского отделения группы BMW «Русская служба BBC». – Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции».

Аналогичное решение принимают Nissan, Volkswagen и другие. Так, если заходить на навигационный портал Nissan с российского IP-адреса, Крым показан как часть России:

А если с американского, то как часть Украины:

В навигационных системах Volkswagen карты тоже различаются в зависимости от страны, при этом производитель заявляет, что к позиции Volkswagen по отношению к международным и территориальным границам это никакого отношения не имеет.

Ряд производителей для российского рынка устанавливает «Яндекс.Навигатор», и на этих картах Крым, разумеется, российский.

Впрочем, и Google не стал вмешиваться вы политические разборки: пользователи с российскими IP видят Крым российским, а все остальные – украинским. Правда, система дает сбой, и часть российских пользователей с устройствами на операционной системе iOS периодически видят Крым украинским.

«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», – заявляет пресс-служба поисковика.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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