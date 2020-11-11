В Крыму взорвали банкомат

На юго-востоке Крыма взорвали банкомат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в одном из продовольственных магазинов Коктебеля сегдня рано утром. Неизвестные похитили деньги и скрылись.

Сейчас на месте работают правоохранительные органы и взрывотехники.

Коктебель, Олег Яковенко

Коктебель. Другие новости 11.11.20

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