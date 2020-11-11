В Крыму растет процент ковидных пневмоний

В Крыму отмечается спад заболеваемости ОРВИ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день показатели ниже эпидпорога на 25%. Госпитализируют не более 1% заболевших.

Улучшение ситуации в Роспотребнадзоре Крыма объясняют масочным режимом и вакцинацией: прививки уже получили 79% от запланированного количества детей. Со взрослыми ситуация хуже: в целом по республике привиты 58% от плана, в Евпатории – 44%, в Керчи – 34%.

Медики отмечают, что расслабляться рано: подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в РК еще будет.

Отмечается и стабилизация ситуации с пневмонией: за неделю заболеваемость сократилась на 8%. Однако выросла доля ковидных пневмоний: если раньше такой диагноз выставлялся в 14% –!9% случаев, то сейчас – в 28%). Как правило, ковидная пневмония протекает в тяжелой форме – более 60% заболевших приходится госпитализировать.

Кстати, в Бахчисарайском и Сакском районах, в отличие от других территорий РК, заболеваемость пневмониями растет.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.11.20

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