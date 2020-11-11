Крымчане просят прокуратуру разобраться с главредом уральского издания, предложившим выселить их в Норильск

Жители Крыма обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности главного редактора РБК – Екатеринбург Богдана Кульчицкого.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 30 октября он опубликовал в Facebook пост, в котором довольно жестко раскритиковал крымчан.

«Что делают они? Превращают имперское наследие в большой пластиковый курятник. Они пристраивают ко всему тому, о чем пишут в путеводителях и говорят по первому каналу, времянки из говна и палок или безвкусные стекляшки, чтобы подзаработать денег. Накоротке, без перспективы», – написал Кульчицкий.

Досталось крымчанам и за местные принципы формирования власти, и за отношение к туристам, и за состояние инфраструктуры.

«Самый чудовищный памятник их жизнедеятельности – это центр Ялты, – возмутился Кульчицкий. – Все можно описать на примере дома, в котором жил Чехов. Это красивое, гармоничное здание со стрельчатыми окнами, башенками, уютным двором, выложено из тесаного камня. Но вокруг него как будто слепленные из заплаток домишки, все свободное пространство выгорожено заборчиками, заборчиками, заборчиками, внутри которых навалено хлама ведер, шлангов.

К самому дому пристроен какой-то куб обшитый синим сайдингом, в нем, в этом кубе, живут они. И эти они сидят на старых покрышках в палисаднике возле чудесного дома Чехова, жарят шашлыки и пьют водку. В центре Ялты. Такое там сплошь и рядом».

Нелестную оценку заслужил и Севастополь.

«Я прекрасно понимаю, что ничего в Крыму не изменится, пока он принадлежит им. Те, кто меня знает, подтвердят, что ходил по этой чертовой Ялте и приговаривал – всех бы их собрать, погрузить в вагоны и в Норильск», – завершил свой пост Кульчицкий, предлагая заселить Крым людьми с севера.

Эту публикацию довольно быстро заблокировал сам Facebook.

Но крымчане прочитать пост успели, возмутились:

«И ладно бы, про безвкусную застройку – с этим многие согласятся. И мы в том числе. Но как так: взять и поделить на правильных русских и неправильных. Еще бы череп измерил…», – писали в местных соцсетях.

Некоторые обрушились с критикой на всю Россию:

Другие высказывают недовольство органами власти, которые на публикацию никак не отреагировали:

«Я просто пытаюсь представить ситуацию... Какой-нибудь главред крымского портала или издания на всю страну заявляет – типа, жители, скажем, Москвы, или там Питера – хлам и отбросы человеческие, которые уродуют эти города. И хорошо бы утилизировать весь этот мусор, или в Заполярье выселить, а Москву или Питер заселить людьми первого сорта из другого региона... Была бы в этом случае какая-нибудь реакция власти? Думаю, да. И еще какая!

Тут какой-нибудь малограмотный кретин из соседней страны ляпнет чего-нибудь, и Захарова месяц гневом заходится в телевизоре и в ООН... Но в данном случае – тишина. А ведь это далеко не первый случай, когда озвучивается эта мысль: мол, Крым был бы чудесным местом, если бы не его «недо-жители».

Не дождавшись реакции властей, крымчане сами начали писать заявления в прокуратуру.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 11.11.20

Госсовет Крыма согласовал нового вице-премьера, который может подвинуть старого. / Всё больше граждан Украины хотят помириться с Россией. / Большинство украинцев ждёт дальнейшего развала страны. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»