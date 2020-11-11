Жительницу Крыма из ЗАГСа «похитили» судебные приставы

Жительницу Крыма во время свадьбы «похитили» судебные приставы.

Как сообщили РИА «Новый День» пресс-службе УФССП России по РК, женщина находилась в исполнительном розыске с 2018 года. Двух ее детей воспитывает бабушка, которой женщина не дает ни копейки. За 2 года долг матери перед детьми достиг 320 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что женщина собирается зарегистрировать брак в ЗАГСе Ялты, пришли на церемонию и после официальной части торжества увезли новобрачную в отделение судебных приставов по Алуште.

Теперь ей предстоит отработать 20 часов в качестве административного наказания.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 11.11.20

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