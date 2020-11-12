В Крыму убийцы засыпали жертву кофе

В Крыму убийцы засыпали труп жертвы кофе.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, в одном из сел Бахчисарайского района было обнаружено тело 60-летнего хозяина частного дома: мужчина скончался от многочисленных колото-резанных ран в шею, грудь, живот.

Труп был засыпан кофе. В правоохранительных органах утверждают, что о ритуальном убийстве речи не идет. Скорее всего, преступники пытались замаскировать трупный запах или сбить со следа собак, так как кофе перебивает другие ароматы.

Возбуждено уголовное дело.

Симферополь, Новый День, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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