Смертность от коронавируса в Крыму за первые дни ноября выросла на 39 процентов

Крымский минздрав сообщил еще о шести умерших от коронавируса. Общее число жертв инфекции в РК на сегодняшний день составляет 194 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», только за три первых дня текущей недели смертность от инфекции в республике выросла на 14% по отношению ко всему предыдущему периоду эпидемии. С начала ноября – на 39%.

На сегодняшний день показатель смертности в РК составляет 1,67%, три дня назад он был равен 1,53%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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