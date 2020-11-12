Пациенты с симптомами ковида появились в Крыму еще в январе

Пациенты с симптомами коронавирусной инфекцией фиксировались в Севастополе еще в первые месяцы 2020 года. Об этом заявил главный внештатный специалист-пульмонолог департамента здравоохранения города Евгений Ивахненко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый случай ковида в Севастполе был официально подтвержден в конце марта. Заболевшие вернулись из поездок по Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии, но сообщили о себе, как это требовалось, и инфекция поползла по городу.

Однако, по словам Ивахненко, все началось гораздо раньше: «На самом деле первые пациенты с симптомами этой инфекции появились еще в январе-феврале».

На сегодняшний день в городе официально числится 3 тысячи 306 зараженных. 87 из них от инфекции умерли (четверо за последние сутки).

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 12.11.20

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