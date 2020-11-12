В Крыму вынесли приговор отцу ребенка, изнасилованного и убитого уголовником-рецидивистом

В Крыму вынесли приговор отцу ребенка, которого уголовник-рецидивист изнасиловал и убил.

Как уже сообщал «Новый День», 31 мая житель Ленинского района взял с собой на рыбалку 6-летнюю дочь, а домой вернулся один и пьяный. Бабушка девочки ночью позвонила в МЧС. Отец сообщил, что помнит, как дочь с его приятелем пошла встречать такси и больше он их не видел.

Тело девочки нашли 1 июня на дне Северо-Крымского канала. Отца и его друга задержали. 39-летний приятель, ранее судимый за различные преступления – кражи, угрозу убийством, покушение на изнасилование, признался, что изнасиловал ребенка, а потом утопил.

В ходе следствия выяснилось, что родители девочки злоупотребляют спиртными напитками, мать неоднократно напивалась в присутствии детей. Отец стал фигурантом уголовного дела по факту оставления ребенка в опасности (ст.125 УК РФ). Он свою вину признал полностью.

Сегодня Ленинский районный суд РК приговорил к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства.

В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается, сообщили в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 12.11.20

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