Международный арбитраж приостановил рассмотрение дела об инциденте в Керченском проливе

Международный арбитраж в Гааге приостановил рассмотрение дела об инциденте в Керченском проливе.

Как уже сообщал «Новый День», утром 25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили госграницу России. На протяжении нескольких часов они проводили опасные маневры, игнорируя при этом требования российских пограничников. Нарушителей было решено задержать. При этом трое украинских военнослужащих получили легкие ранения. На борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Они были арестованы по обвинению в нарушении госграницы.

7 сентября 2019 года задержанных выдали Украине, а 18 ноября передали задержанные корабли.

Между тем, Украина подала международный иск, обвинив Россию в нарушении Конвенцию ООН по морскому праву. В августе 2020 года РФ представила предварительные возражения по делу: арбитраж не обладает необходимой юрисдикцией, так как, в числе прочего, дело касается военных действий. Украинская сторона настаивала, возражения России не носят исключительно предварительный характер, и обсуждать их надо в рамках рассмотрения дела по существу. Однако арбитраж с этой позицией не согласился.

«Международный арбитраж заключил, что предварительные возражения Российской Федерации на данной стадии рассмотрения являются таковыми, соответственно, их рассмотрение должно осуществляться в рамках предварительной стадии», – сообщила сегодня пресс-служба Постоянной палаты третейского суда, при посредничестве которой был создан трибунал.

В связи с озвученным заключением рассмотрение дела по существу было приостановлено. Украина до середины февраля должна дать свой ответ на предварительные возражения России.

Гаага, Игорь Юров

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