В Крыму от коронавируса скончались еще 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 случаев завезены из-за рубежа.

Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 11 тысяч 798 инфицированных, от инфекции умерли 199 человек, пятеро из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.20

В Крыму начала разваливаться дорога, которую Путин открыл 2,5 месяца назад. / В Совфеде предостерегли Киев от планов загнать в концлагеря проживающих на Украине граждан РФ. / Международный арбитраж приостановил рассмотрение дела об инциденте в Керченском проливе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»