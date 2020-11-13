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Пятница, 13 ноября 2020, 13:04 мск

Новости Крым

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В Крыму от коронавируса скончались еще 5 человек

В Крыму за сутки зарегистрировано 214 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 43 случая с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 130 выявлены при обращении за медицинской помощью, 78 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 6 случаев завезены из-за рубежа.
Всего с начала эпидемии в РК зафиксировано 11 тысяч 798 инфицированных, от инфекции умерли 199 человек, пятеро из них – за последние сутки.

Симферополь, Лиана Макоба

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