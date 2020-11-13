В Крыму от уголовной ответственности освободили женщину, убившую семилетнего сына

Жительницу Симферополя освободили от уголовной ответственности за убийство семилетнего сына. Такое решение принял Верховный суд РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в феврале текущего года 41-летняя женщина в салоне своего автомобиля нанесла семилетнему сыну 39 ударов ножом. От полученных ран ребенок скончался на месте.

Было возбуждено уголовное дело по пункту «в», «д» части 2 статьи 105 УК РФ.

Однако в ходе психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что женщина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, «которое лишало ее способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

Поэтому суд решил освободить ее от наказания и поместить на лечение в психиатрическую лечебницу специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.11.20

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