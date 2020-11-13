В Севастополе за сутки зарегистрировано более 50 новых случая заболевания COVID-19

В Севастополе за сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания COVID-19. 29 пациентов госпитализированы, остальные – на амбулаторном лечении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все заболевшие – местные жители в возрасте от 1 года до 84 лет. За сутки умерли 3 человека: мужчины 68 и 78 лет, женщина 68 лет.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 3 тысячи 358 человек, умерли от ковида 90 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 13.11.20

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