В Крыму снизили величину прожиточного минимума

В Крыму снизилась величина прожиточного минимума.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров Республики Крым установил величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года в расчете на душу населения в размере 10 тысяч 945 рублей, что на 53 рубля ниже аналогичного показателя II квартала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен в размере 11 тыс 671 рубля, для пенсионеров – 8 тыс 922 рублей, для детей – 11 тыс 713 рублей.

«Уменьшение величины прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено снижением стоимости продуктов питания (от 50,2 % до 0,2 %), входящих в потребительские корзины основных социально-демографических групп», – пояснили в минтруда и социальной защиты РК.

Правда, выяснилось, что в 2 раза подешевел только репчатый лук, снижение цен на дргуие продукты гораздо скромнее.

При этом зафиксирован рост цен на апельсины на 32,6 %, морковь – на 19,3 %, свеклу – на 14,4%, сахар-песок – на 12,0 %, яблоки – на 4,9 %, маргарин – на 4,7 %, крупы овсяную и перловую – на 4,5 %, творог – на 4,4 %, кисломолочные продукты – на 3,9 %, рис – на 3,4 %, вермишель – на 3,1 %, масло подсолнечное – на 2,4 %, капусту – на 21,3 % и другие продукты.

Напомним, величина прожиточного минимума – это показатель, необходимый для назначения и расчета социальных пособий. Считается, что люди, чей доход не превышает эту величину, живут за чертой бедности.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.11.20

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