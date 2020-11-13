В Симферополе горит резервуар с бензином

В Симферополе загорелся резервуар с бензином.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на месте уже работают пожарные. Возгоранию присвоена вторая степень сложности.
Объем горящей емкости – 10 тысяч кубометров, уточняет «Интерфакс».
Симферополь, Олег Яковенко
Симферополь. Другие новости 13.11.20
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