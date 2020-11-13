В Симферополе горит резервуар с бензином

В Симферополе загорелся резервуар с бензином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на месте уже работают пожарные. Возгоранию присвоена вторая степень сложности.

Объем горящей емкости – 10 тысяч кубометров, уточняет «Интерфакс».

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 13.11.20

Газпром готовит несколько сценариев достройки «Северного потока – 2». / В Крыму снизили величину прожиточного минимума. / Минские соглашения оказались удавкой на шее Украины – Кравчук. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»