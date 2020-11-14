В Крыму число инфицированных COVID-19 превысило 12 тысяч человек

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 7 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 13 ноября в РК зарегистрировано 207 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 41 случай с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 98 выявлены при обращении за медицинской помощью, 108 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа.

В целом, с начала пандемии в республике зафиксировано 12 тысяч 5 зараженных. 206 человек от ковида скончались.

Симферополь, Олег Яковенко

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