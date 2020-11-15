Число инфицированных ковидом в Крыму ежедневно увеличивается более чем на 200 человек

В Крыму за сутки зарегистрирован 201 случай коронавирусной инфекции, в том числе 48 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 119 выявлены при обращении за медицинской помощью, 80 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завезены из-за рубежа.

Всего с начала пандемии в РК зафиксировано 12 тысяч 206 инфицированных. От ковида умерли 208 человек.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 14.11.20

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