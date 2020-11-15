Националисты готовят штурм элитной клиники, где лечится от коронавируса Зеленский

Украинские неонацисты намерены ворваться в киевскую элитную клинику «Феофания» в палату заболевшего ковидом президента Зеленского, чтобы задать ему ряд «жёстких вопросов» и выдвинуть ультиматум по Донбассу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сообщение о проведении 21 ноября автомобильного марша «Майдан – Феофания» опубликовано на специально созданной для данной акции странице в Фейсбуке.

По словам радикалов, украинский президент засел в вип-палате и записывает оттуда «идиотские видеообращения» в то время, когда Украина «капитулирует в Донбассе».

«Призываем всех 21 ноября в 14 часов собраться на Европейской площади, откуда мы едем в Феофанию, где Зеленский из вип-палаты записывает свои видосики. Если президент к тому моменту оттуда убежит – поедем искать его домой, на дачу, под офис президента, если поедет в другую область – наши активисты найдут его и там», – заявили лидеры неонацистских группировок и призвали всех граждан одновременно выходить в регионах на акции протеста.

«Выходите на акции по своим регионам, идите в гости к председателям Областных госадминистраций. Земля должна гореть под ногами разрушителей государства!», – призвали радикалы.

Отметим, что на Украине главы областей напрямую подчиняются президенту, в отличие от мэров, которые избираются на выборах.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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