В Крыму закрыли на карантин все соцучреждения и отменяют новогодние праздники

В Крыму на карантин закрываются стационарные организации социального обслуживания, а также организаций для

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующие изменения в указ о введении режиме повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса внес глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня и до особого распоряжения в режим полной изоляции переведены дома ребенка, детские дома, интернаты, пансионаты для престарелых и инвалидов и так далее переходят в режим полной изоляции. Сотрудники этих организаций будут работать вахтовым методом, по 14 дней не покидая заведений.

Кроме того, введен запрет на посещение любых стационарных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, решается вопрос об отмене всех массовых мероприятий в новогодние праздники.

При этом разрешены спортивные мероприятия на открытом воздухе, с участием профессиональных спортсменов, официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в Единый календарный план, включая выполнение нормативов испытаний комплекса ВФСК ГТО, с общим количеством участников не более 50 человек и в присутствии посетителей не более 10% от общей вместимости спортивного сооружения. Не запрещено проводить и собрания (конференций), организованных в соответствии с учредительными документами организаций, при условии соблюдения общеобязательных правил поведения и мер предосторожности.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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