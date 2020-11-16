Крымчанам, получившим гражданство после 2014 года, могут увеличить пенсии

Жителям Крыма и Севастополя, получившим российское гражданство после 2014 года, могут увеличить пенсии. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в Крыму и Севастополе, был принят в июле 2014 года и распространяется на граждан, постоянно проживавших на полуострове по состоянию на 18 марта 2014 года. Но суды по получению гражданства длятся до сих пор, и те, кто получил российский паспорт после 2014 года, под действие закона не подпадают, так как право на выплату пенсий дают всего два документа: отметка в паспорте либо свидетельство о регистрации по месту жительства, отмечает «Парламентская газета».

Авторы инициативы предлагают расширить перечень оснований для подтверждения факта постоянного проживания гражданина на территории Крыма или Севастополя до 18 марта 2014 года двумя другими документами: вступившим в законную силу решением суда об установлении факта проживания и справкой об установлении российского гражданства.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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