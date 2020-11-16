Крымчане неделями сидят без воды, пока чиновники договариваются с поставщиком-монополистом

Крымчане жалуются, что в условиях ограниченного водоснабжения им неделями приходится обходиться без живительной влаги. Как выяснилось, ГУП «Вода Крыма» в условиях, по сути, чрезвычайной ситуации действует по принципу «Утром – деньги, вечером – вода».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жалобы на то, что не подвозят воду, поступают из разных районов Крыма. Так, жители села Мелехово Белогорского района заявили, что сидят без воды с 29 октября. «Обращаемся в администрацию, говорят – нет денег», – говорят они.

Как выяснилось, ГУП «Вода Крыма» подвозит воду только в случае гарантированной оплаты.

«После предыдущего штаба, 9 ноября, главы Зеленогорского и Богатовского поселений предоставили гарантийные письма с последующей оплатой, и мы им воду повезли, – сообщил сегодня на заседании оперштаба по водоснабжению директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. – И в Мелехово к вечеру вода была там, и 10 – 11-го она подвозилась».

Иными словами, обитатели поселка просидели без воды 12 дней только потому, что чиновники не гарантировали монополисту оплату.

В Бахчисарайском районе другая история: об оплате там речи не идет – видимо, с этим нет проблем, но жители села Скалистое пожаловались, что подвоза не было неделю.

Баженов утверждает, что воду в Скалистое привозят каждый день, на некоторые улицы – даже дважды в день, но проблема в том, что в селе есть детский сад, и у него «огромное потребление».

Какое отношение это имеет к другим жителям села, Баженов не сообщил, сказав лишь, что с автором жалобы вопрос «проговорили». Привезли ли, в конце концов, пожаловавшимся воду, он тоже не утончил.

А некоторым крымчанам помощи и вовсе ждать неоткуда. Например, жителям села Новоотрадное Ленинского района. Сейчас ГУП «Вода Крыма» этот населенный пункт не обслуживает, а у местной администрации нет ни сил, ни средств на решение проблем водоснабжения. Село планировалось передать на обслуживание в ГУП, но процесс затягивается.

Аналогичная ситуация складывается в пгт Багерово.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 16.11.20

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