В Севастополе за три дня зарегистрировано более 160 случаев COVID-19

В Севастополе за три предыдущих дня зарегистрировано 167 новых случаев заболевания COVID-19. Все заболевшие – местные жители в возрасте от 1 года до 82 лет. От инфекции умерли 5 человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала года в Севастополе ковидом заболели 3 тысячи 525 человек. 95 от инфекции скончались.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 16.11.20

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