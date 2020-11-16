В школах Симферополя запретили новогодние праздники

В школах Симферополя отменили новогодние мероприятия. Об этом сообщила заместитель главы администрации города – начальник управления образования Татьяна Сухина.

«С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации, проведение массовых мероприятий запрещено, в том числе в образовательных организациях. Мы понимаем важность и значимость внеклассной жизни для учащихся. Несомненно, дети ждут новогодних праздников и каникул. Вероятнее всего, праздничные мероприятия будут проходить для каждого класса индивидуально, а не массово, как это делалось раньше», – заявила чиновница.

При этом стоит учитывать, что даже внутриклассные торжества могут проводиться в присутствии не более 12 человек – таковы требования Роспотребнадзора. Поэтому школам предлагается рассмотреть возможность проведения праздников в онлайн-формате.

Симферополь, Олег Яковенко

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