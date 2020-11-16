В Симферополе ужесточают график подачи воды – пока в тестовом режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУП «Вода Крыма» заявили, что уровни воды в водохранилищах, питающих город, достигли критических отметок.

«Для недопущения мертвых объемов, а также до реализаций мероприятий по стабилизации водоснабжения симферопольский филиал ГУП РК «Вода Крыма» с 17 ноября вынужден начать тестирование новых графиков подачи водоснабжения».

Если до сих пор воду включали на 6 часов в день: по 3 часа утром и вечером, то с завтрашнего «водный период» сократят до 4 часов: во вторник – четверг подавать будут с 6:00 до 8:00 и с 18:00 до 20:00, в пятницу – воскресенье с 18:00 до 22:00.

Что будет в понедельник, пока неизвестно.

Симферополь, Олег Яковенко

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