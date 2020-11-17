Украина лишается транзита грузов между Азией и Европой

Монополия, установленная на перевалку грузов украинским олигархатом, захватившим в собственность все порты страны, привела к росту цен и отказу международных перевозчиков от транзита через «Незалежную» из Ирана, Китая и Средней Азии в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор украинской консалтинговой компании «FAS» Александр Ланецкий.

«Самая главная проблема, которая существует на направлении транзита грузов из Ирана в Грузию, Турцию и Европу – это то, что с украинской стороны частный монополист, и он держит самую высокую цену в регионе на перевалку груза.

Это бьёт по всему – и по иранскому грузу, и по китайскому, и по среднеазиатскому. То есть, получается, им намного выгоднее, чтобы груз плыл на Варну или на Стамбул, чем на Черноморск (Ильичёвск), чисто по цене логистической перевалки», – приводит слова украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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