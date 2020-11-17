В Крыму скончался председатель республиканской Общественной палаты

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе скончался минувшей ночью.

Предварительная причина смерти – осложнения после пневмонии. Ему было 67 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Иоффе возглавил Общественную палату в 2014 году. Его полномочия продлевались дважды: в 2017 и в 2020 годах.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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