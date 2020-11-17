В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек

В Крыму за сутки от коронавируса скончались 7 человек: 1 в Севастополе и 6 в Республике Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с начала пандемии в целом на полуострове выявили 16 тысяч 101 инфицированного. В Севастополе от ковида скончались 96 человек, в РК – 218. При этом показатель смертности от коронавируса в Севастополе составляет 2,7%, в РК – 1,7%.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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