«Ситуация аховая» – на Украине ждут газового коллапса

Больше половины украинских домохозяйств задолжали за поставки газа. Если правительство не предпримет срочные меры, то скоро произойдёт обвал по всей платёжной цепочке в ЖКХ, что приведёт к остановкам поставок газа по всей Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«Ситуация аховая. 45% оплаты за газ – это просто обвал. Ноябрь месяц – традиционно один из худших. Объемы задолженности растут в каждом домохозяйстве. По всей видимости, будет просто обвал по платежам. Это очень плохо.

Кабмину нужно предпринимать какие-то меры, чтобы стимулировать домохозяйства оплачивать за потребленный газ. С расчетами 45% мы отопительный сезон можем просто-напросто не пройти.

Кабмин отказался от регулирования цены с 1 августа. Очевидно, что нужно какую-то рассрочку предоставлять или поддерживать компании, поставляющие ресурс. При 45%-ном уровне расчетов вся эта пирамида завалится. Некому будет этот газ поставлять, никто не будет ходить на работу.

Будет не только Смела (украинский город, оставшийся без газа из-за неплатежей – прим. «НД»). Нужно предпринимать какие-то срочные меры. Отопительный сезон уже стартовал», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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