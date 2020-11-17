Депутат Госсовета Крыма стал фигурантом уголовного дела в другом государстве. И это не Украина

Депутат Госсовета Крыма стал фигурантом уголовного дела, возбужденного в иностранном государстве. И это не Украина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в отношении депутата госсовета РК от партии «Единая Россия» Армена Мартояна, обвинив его в ведение агрессивной войны (статья 100.2 УК РА), умышленном убийстве, совершенном преступной организацией или сообществом (статья 120.2.1), незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской республики (статья 318.2) и другим статьям УК.

Азербайджанские следователи утверждают, что члены Союза добровольцев Крыма во главе с Мартояном попали в Нагорный Карабах через Армению, проникли на территорию города Ханкенди (Степанокерт) и участвовали в акциях против азербайджанского населения и военнослужащих: «осуществляли взрывы, пожары или другие действия, угрожающие общественно опасными последствиями, совершенные с особой жестокостью либо общественно опасными методами, а также с намерением национальной вражды».

Генеральная прокуратура Азербайджана готовит запрос соответствующим государственным органам Российской Федерации о правовой помощи.

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 17.11.20

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