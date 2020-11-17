В еще одном городе Крыма начинают ограничивать водоснабжение

Еще один город Крыма переходит на сокращенный график подачи воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Евпатории в целях экономии воды решено отключать воду на 6 часов в сутки. Пока ограничения будут действовать только по ночам – с 23:00 до 5:00.

Напомним, с сегодняшнего дня в Симферополе подачу воды сократили с 6 до 4 часов в день.

Евпатория, Олег Яковенко

Евпатория. Другие новости 17.11.20

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