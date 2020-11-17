Зеленский провалил программу по сближению Украины и НАТО

Украина при президенте Зеленском не смогла внедрить у себя ни одного стандарта, предусмотренного программой по сближению с блоком НАТО, несмотря на всю пропагандистскую трескотню и показательные совместные манёвры со странами Альянса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил полковник Службы безопасности Украины в отставке Олег Стариков.

По его словам, если при Порошенко программа всерьёз практически не развивалась, то при Зеленском, вообще, всё сведено «к нулю».

«После 14-го года были только популистские заявления, но реально ничего не делали. Для того, чтобы вступить в НАТО, в 2008-м году, помните, была годовая национальная программа под эгидой Комиссии «Украина-НАТО»? Я с 14-го года до настоящего времени контролирую. Это перед ПДЧ (план действий по членству в НАТО – прим. «НД») критерии НАТО. Для того, чтобы приняли, получить ПДЧ, есть критерии НАТО: административная совместимость, материально-техническая совместимость.

Так вот, за все время при Порошенко, и при нынешних, эта годовая национальная программа выполнялась на 40%, не больше. А в этой годовой национальной программе блок политический, экономический, социальный занимает 90%. А 10% – только военный…

Народу вешают лапшу на уши, что мы идем в НАТО, а реально никто никуда не идет, никакие стандарты НАТО не выполняются. Мы, согласно плану целей, должны принять 219 стандартов. Законодательством Украины разрешено министру обороны принимать военные стандарты. Так вот, при Порошенко было принято 86, при Зеленском – ноль. То есть, при Зеленском не выполнено ничего.

Делаю вывод – ни администрация Порошенко, ни администрация Зеленского ничего не делали для того, чтобы реально достичь критериев НАТО и получить ПДЧ. Есть только популистские разговоры, а реально ничего не делается», – приводит «Политнавигатор» слова полковника СБУ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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