В Киеве не верят в объединение Молдовы с Румынией и не ждут войны за Приднестровье

Победившая на выборах президента Молдовы прозападный политик Майя Санду не станет инициировать процесс объединения с Румынией.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил бывший советник президента Виктора Ющенко, украинский политолог Вадим Карасёв, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, предвыборные намёки Санду на этот счёт являлись лишь электоральной игрой.

«Зачем Майе Санду это, она, что, будет вторым президентом Румынии? Это просто игра, электоральная, скажем так, фишка», – отметил эксперт.

Беспочвенны, по его словам, и предположения о том, что с приходом Санду неминуемо обострение приднестровского конфликта, так как присутствие там российских миротворцев исключает подобное развитие ситуации.

«Не будет. Там, где стоит российская армия (миротворцы – прим. «НД»), там – нет. Донбасс, там ситуация немножко другая. И то, уже перемирие идет 110 день. Всё – Карабах есть, Приднестровье есть, как только 14-я армия, ещё был Лебедь, а потом Енин, который брал в 93-м году Верховный совет РСФСР, командовал. Вот они стоят как стабилизатор, и всё...

Во-вторых, Приднестровье, оно ж фактически экономически интегрировано с Молдовой. Политически у них разные президенты. Смотрите, Румыния, Молдова и Приднестровье, зачем объединяться? Тут президент и тут. Потому что застабилизировали ситуацию.

И так будет в Донбассе, если мы так будем и дальше (не соблюдать Минские соглашения), там тоже будет свой президент, его изберут, будет парламент. И когда там обрастут президентом, и что ему, интегрироваться в Украину? Кем? Народным депутатом? Никогда не будет этого», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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