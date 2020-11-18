Большинство крымчан подхватили коронавирус в общественных местах

В Крыму за сутки зарегистрировано 211 новых случаев коронавирусной инфекции, что составляет 5,3% от числа обследованных за 17 ноября.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», из общего количества заболевших 150 выявлены при обращении за медицинской помощью, 61 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам.

У 38 человек инфекция протекает бессимптомно.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Натальи Пеньковской, эпидрасследования показали, что большинство случаев заражения произошло в массовых местах, а заболевшие не соблюдали масочный режим.

Наибольшее число заболевших отмечается в возрастных группах 30 – 49 и 50 – 60 лет. «Это самая активная часть населения с самой высокой степенью нигилизма к профилактическим мерам.

В результате, если летом показатель заболеваемости в Крыму был самым низким в Южном федеральном округе, то сейчас один из самых высоких – хуже ситуация только в Калмыкии.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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