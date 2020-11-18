В Крыму растет смертность от коронавируса среди самой активной группы населения

В Крыму за сутки от коронавируса умерли 4 человека. Общее число жертв инфекции в РК составляет 222 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», смертность от инфекции в республике за последнее время значительно выросла.

Если с начала эпидемии по 31 августа включительно (по данным минздрава РК) скончался 31 человек, за сентябрь – 37, за октябрь – 73 (по данным Роспотребнадзора по РК и Севастополю – 75), то за 17 дней ноября – уже 81.

На сегодняшний день коэффициент летальности в целом по РК составляет 11,3 на 100 тысяч населения, а в возрастной группе 65+ – 38,7%.

Из общего числа умерших 72% – это представители старшей возрастной группы, но растет смертность и среди крымчан 30 – 64 лет. По-прежнему, у большинства скончавшихся инфекция сопровождалась осложнением сердчено-сосудистых патологий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.20

В Крыму запрещают корпоративы и вводят своеобразный комендантский час на новогодние праздники. / Большинство крымчан подхватили коронавирус в общественных местах. / Премьер-министру Украины грозит отставка за введение карантина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»