В Крыму решили сократить посещаемость зрительных залов и закрыть развлекательные центры

В Крыму решили сократить посещаемость зрительных залов. Соответствующие изменения внесены в указ главы республики о введении в Крыму режима повышенной готовности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20 декабря до 15 января разрешат залы театров, кинотеатров и цирков разрешено заполнять только на 30%. Это касается как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, оказывающих соответствующие услуги.

Вводятся ограничения и для музеев: число посетителей в одной экскурсионной группе не может превышать 10 человек (из расчета площади посещаемого объекта (зала) не менее чем 5 квадратных метров на 1 экскурсанта). При этом руководители групп обязаны обеспечить соблюдение социальной дистанции и проведение дезинфекции.

Кроме того, в указе официально закреплены ограничения, озвученные сегодня утром главой РК Сергеем Аксеновым и руководителем крымского Роспотребнадзора Натальей Пеньковской:

«В период с 20 декабря 2020 года по 15 января 2021 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запретить:

оказание услуг по проведению любых мероприятий, объединяющих людей единой целью, поводом (банкеты, свадьбы, иные торжественные и корпоративные мероприятия, концерты и др.), в том числе на территории гостиничных комплексов, спа-отелей, санаторно-курортных учреждений и иных средств размещения;

в период с 22:00 до 08:00

– оказание услуг по организации зрелищно-развлекательных мероприятий: (дискотек, караоке-клубов, кальянных, ночных клубов, концертных и танцевальных залов, в том числе расположенных на территории предприятий общественного питания и прочих аналогичных организаций);

– работу ресторанов, кафе, баров, столовых буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Указанное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, расположенные на территории объектов транспортной инфраструктуры;

организацию и проведение новогодних культурно-массовых мероприятий («Новогодних ѐлок» и пр.) на территориях общественных городских площадей, домов культуры, театров, цирков, торгово-развлекательных и спортивных комплексов, а также в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дошкольного и дополнительного образования и др., за исключением организации таких мероприятий на территории внутригрупповых ячеек дошкольных образовательных организаций;

работу в выходные и праздничные дни развлекательных центров и иных развлекательных заведений, в том числе детских», – говорится в документе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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