Туристический сбор предлагается ввести во всех регионах России, Крым – против

Туристический сбор предлагается ввести во всех регионах России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила разработать закон, позволяющий вводить туристический сбор всем регионам. Собранные средства предполагается направлять на сохранение памятников архитектуры и развитие туринфраструктуры.

Матвиенко считает, что сбор в размере 50 рублей с человека для туриста будет нечувствительным, и подчеркивает, что подобные сборы – это мировая международная практика.

Напомним, эксперимент с введением курортного сбора планировалось ввести с 1 мая 2018 года в пяти регионах России. Однако Севастополь сразу отказался от участия в программе, Крым отложил введение сбора сначала до 1 мая 2019 года, а затем на неопределенный срок На Алтае начали взимать плату только на территории Белокурихи, в Ставропольском крае ввели сбор в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске. Кубань присоединилась к эксперименту 16 июля 2018 года.

По итогам 2018 года общие сборы в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях составили 313 млн рублей: 18 млн заплатили отдыхающие в Белокурихе Алтайского края, 185 млн – в Старополье и 109 в Краснодарском крае. В 2019 году было собрано в три раза больше.

В 2020 году из-за пандемии Краснодарский край взимание сбора приостановил, но собирается возобновить в 2021 году. Крым же в очередной от введения сбора отказывается.

«С учетом, что пандемия не исчезнет сразу после Нового года, скорее всего, в 2021 году курортный сбор на территории Республики Крым собираться не будет», – цитирует РИА Новости главу комитета республиканского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

По мнению ряда экспертов позиция крымских властей связана с тем, что туристический сбор может существенно подкорректировать статистку турсферы и вскрыть проблему нелегально бизнеса, с которым правительство РК справиться не может (по некоторым данным в республике действует около 9 тысяч нелегальных отелей, которые никаких налогов не платят).

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.11.20

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