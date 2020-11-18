Не получилось: Симферополь вернулся в прежний график подачи воды

Симферополь вернулся в прежний график подачи воды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», со вторника ГУП «Вода Крыма» перевела крымскую столицу на 4-часовой график подачи воды – по 2 часа утром и вечером. Однако после полутора суток работы в таком режиме пришли к выводу, что экономии нет никакой.

Поэтому со второй половины дня среды город вернулся к прежнему 6-часовому графику: по 3 часа утром и вечером.

Между тем, запасы воды в водохранилищах, питающих город, продолжают сокращаться. Наполняемость Аянского водохранилища на сегодняшний день составляет 8% (316 тыс кубометров), Симферопольского – 14% (4 млн 916 тыс), Партизанского – 15% (5 млн 103 тыс кубов).

Симферополь, Олег Яковенко

Симферополь. Другие новости 18.11.20

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