Севастополь вошел в тройку регионов с наибольшей загруженностью ковидного коечного фонда

Севастополь вошел в тройку российских регионов с наибольшей загруженностью коечного фонда, выделенного под COVID-19. Об этом сегодня заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в стационарах городских больниц для ковидных больных выделено организовано 610 коек, что, по заявлению местных властей, в 3 раза превышает норматив Минздрава. Однако эти места заполнены на 95% при среднем показателе по России 81%.

Ежедневно в Севастополе выявляется более 50 зараженных, госпитализируется около половины их них. Например, 17 ноября выявлено 57 инфицированных, госпитализировано 28.

Всего с начала эпидемии ковидом заболели 3 тысячи 636 горожан, 99 от инфекции умерли(трое за последние сутки, один из них – 34-летний мужчина).

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 18.11.20

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