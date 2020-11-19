В Ялтинском горно-лесном заповеднике началась стройка (ВИДЕО)

В Ялтинском горно-лесном заповеднике, в районе верхней Массандры, началась стройка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», статус территории запрещает любую хозяйственную деятельность, тем более, строительство. Единственное, что разрешено, – развивать экологический и познавательный туризм развивать. Однако желающих возвести в заповедник домик, гостиницу, баню и так далее хоть отбавляй.

«Приехала крупная строительная техника, самосвал с щебенкой. Выдрали сосняк на одной из красивейших видовых площадок поселка, где отдыхала вся Массандра – рассказала местная жительница Любовь Павлова. – Скоро появится железный забор. Нас за корзинку грибов штрафуют. Собак выгуливать нельзя – лесники все время гоняют. А вот так делать можно?!»

Видео подготовки участка под застройку она выложила в соцсетях

«Когда крымскую сосну исключили из Красной книги, стало понятно, что ждёт заповедники», – комментируют крымчане. Один из местных жителей напоминает, что несколько раз в этом году горел лес вдоль дороги к Массандровскому дворцу: «Кто-то конкретно готовит себе место под строительство! И это притом, что срезаны целые, живые деревья! Законы о заповедниках? Не, не слышали…»

Другой крымчанин напоминает, что статус Ялтинского горно-лесного заповедника хотят понизить до национального парка, что позволит на законных основаниях строить отели и устраивать различные аттракционы в границах ООПТ.

Застройщик попавшего на видео участка утверждает, что участок находится в частной собственности и в заповедник не входит. Однако случаи, когда особо охраняемые территории внезапно меняют свои границы, в Крыму не редкость.

Ялта, Олег Яковенко

Ялта. Другие новости 19.11.20

Украину предостерегли от поисков «короткого пути» в НАТО. / Доверия к Украине – ноль: жители Донбасса совершенно не интересуются Минскими соглашениями. / Стильно, модно, экологично: крымчанам предлагают новый вид гробов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»